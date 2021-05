Innert einer Woche kam es beim Schulhaus Heiligberg zu mehreren Vandalismus- und Brandstiftungsvorfällen. Ist gar ein Feuerteufel am Werk? Einem Instagram-Blogger sind bei beiden Vorfällen an die Glasscheibe und an die Tafel gekritzelte Dollar-Zeichen aufgefallen.

(Video: Thomas Sennhauser)