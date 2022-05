Charles Leclerc hat sich einen Unfall mit dem früheren Auto von Ex-Weltmeister Niki Lauda geleistet. Der 24-Jährige krachte am Sonntag in Heimat Monaco beim Grand Prix Historique mit dem Ferrari 312B3 in die Streckenbegrenzung. Der Wert des Autos wird auf mehrere Millionen US-Dollar geschätzt. Wenn du denkst, du hättest in Monaco bereits alles Pech der Welt gehabt und verlierst dann die Bremsen mit einem der ikonischsten historischen Ferrari-Formel-1-Autos», kommentierte Leclerc seinen Unfall selbst bei Twitter.