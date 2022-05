Raritäten in Wil SG :

Im Auktionshaus Rapp in Wil SG startete am Montag die internationale Auktionswoche mit einer Rarität: Ein Brief mit einer «Basler Taube» wurde für 57’500 Franken versteigert. Zu den weiteren Objekten, die versteigert werden, gehören neben Briefmarken etwa Luxusuhren und Schmuck.