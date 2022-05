Britney Spears testet Instaram-Filter auf nackter Haut

Blutt, blutter, Britney Spears. Am Montag postete die 40-Jährige mehrere Nacktföteli auf ihrem Instagram-Account – und löste damit Sorgen bei ihren Fans aus. Tief blicken liess auch Harry Styles – und zwar emotional. Der 28-Jährige spricht in einem Interview mit dem «Better Homes & Gardens»-Magazin über seine Psychotherapie. Einen Einblick in ihr Privatleben gab zudem die Familie Baldwin. Alec Baldwin (64) und seine Frau verrieten das Geschlecht ihres siebten Babys. Daniela Katzenberger hatte währenddessen mit einem Wasserspielzeug zu kämpfen.