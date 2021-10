In der französischen Stadt Lyon brannte ein Haus. Einer der Bewohner konnte sich nur noch retten, indem er sich an der Fassade festklammerte. Zwei Brüder sahen dies und rannten sofort in das Haus, um den Mann zu retten. Mit vereinten Kräften konnten sie den Mann in eine Wohung ziehen und ihn anschliessend die Treppe hinunter ins Freie tragen. Laut Behörden wurde niemand verletzt.





(Video: 20min/mk)