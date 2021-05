In Biel-Benken BL fuhr ein Fahrer eines Einsatz-Busses einen Rollstuhlfahrer an seine Wunschhaltestelle. Dieser musste so nämlich nicht in den hinteren regulären Bus wechseln. Nun bedankt sich Markus Schley mit einer Weinflasche beim netten Fahrer.

(Video: 20min/Alexia Mohanadas)