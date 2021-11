Bushido spricht in Christian Krömers Talkshow über seine Depressionen und Panikattacken. Derweil kommt ans Licht, was Paris Hiltons neuer Ehemann Carter Reum jahrelang verschwieg: Er hat eine Tochter. Dafür gibt es von Kanye West und Britney einmal gute News: Der Rapper hat sich am Dienstag mit seinem Erzfeind Drake versöhnt und die Sängerin spricht auf Insta von ihrem Babywunsch.