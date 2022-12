Adé Brazilian Butt Lift: Cardi B. lässt Fudi-Filler entfernen

Heute in den News der Rapperinnen, die nicht mehr ganz so grosse Fudis haben, TV-Grossfamilien, die noch grösser werden und millionenschweren Sänger, deren Sackgeld nicht so gross ist: Cardi B. hat sich ihren Brazilian Butt Lift fast komplett entfernen lassen. Warum? Das erzählt sie dir hier. Und kennst du alle Familienmitglieder der Wollnys? Wenn ja, musst du dir künftig noch einen Namen mehr merken, denn die Reality-TV-Sippe bekommt schon wieder Zuwachs. Pietro Lombardi schliesslich kann nicht mehr ganz so sehr mit Geld um sich werfen wie bis anhin: Seit seine Verlobte Laura die Finanzen des Sängers regelt, kriegt der 30-Jährige nur noch ein monatliches Sackgeld im vierstelligen Bereich.