Influencerin Caro Daur zeigt ihr blutüberströmtes Gesicht nach brutalem Sturz

Statt an der Fashion Week in der Front Row zu sitzen, verbrachte die deutsche Influencerin Caro Daur lange Stunden in einem Pariser Spital. Die 26-Jährige stürzte beim Joggen und zog sich eine üble Kopfverletzung zu. Für den Tinder-Schwindler Shimon Hayut (31) alias Simon Leviev läuft es gleichermassen ungünstig – er muss wohl vor Gericht. Die echte Tochter des Diamantenhändlers Lev Leviev von LLD Diamonds soll jetzt Klage gegen ihn eingereicht haben. Bessere News gibt's aus den USA: Sänger Justin Bieber wurde am 1. März 28 Jahre alt. Zum Wiegenfest postete seine Ehefrau Hailey herzige Pärli-Bilder.