Chaker war Asylsuchender, heute arbeitet er mit Stars

Chaker (31) floh mit seiner Familie als Kind aus dem Libanon. Lange war nicht klar, ob sie in der Schweiz bleiben können. Chaker fühlte sich perspektivlos, hatte wenig Antrieb in der Schule und machte eine Lehre, die ihn nicht sonderlich interessierte. Doch schon da merkte er, wie ihn Kreativität faszinierte. Mit grossem Durchhaltewillen schaffte er es, sich in der Musikbranche einen Namen zu machen. Heute gestaltet er unter anderem Musikcovers, macht Videovisualisierungen oder führt Regie bei Musikclips und arbeitet für Künstler wie Luciano, Sido, Maître Gims oder Ozuna. Wie er das geschafft hat, erfährst du im Video.