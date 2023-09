Lange führte Atlético Madrid gegen Lazio Rom – besser gesagt: bis zur 95. Minute. Denn in dieser eilte der Lazio-Schlussmann Ivan Provedel bei einem letzten Eckball mit nach vorne. Und was passierte? Er lief im richtigen Zeitpunkt in die Flanke und hielt erfolgreich den Schädel rein – und wurde somit der grosse Held beim 1:1 in der Champions League. Die Freude bei den Römern war grenzenlos.