Gladbach ist im Achtelfinal der Champions League absolut schonungslos gegen Manchester City. So unterliegen die Deutschen, die mit 4 Schweizer Nati-Stars antreten, dem Club von Pep Guardiola mit 0:2. Für Gladbach-Coach Rose ist es die siebte Pleite in Serie. Verliert er Samstag in der Liga auch gegen Schalke, würde er gar den ewigen Pleiten-Rekord eines Gladbach-Trainers (Wolf Werner/1989) einstellen. Die Highlights der Partie im Video.