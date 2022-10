Vor der iranischen Botschaft in Bern demonstrierten am Sonntag zahlreiche Personen in Solidarität mit den anhaltenden Protesten im Iran. Als zwei Demonstranten über den Zaun der Botschaft kletterte, kam es zu tumultartigen Szenen. Ein News-Scout, der an der Demonstration vorbeilief, hat das Chaos beobachtet.

(Video: 20min/nor)