Clair Southwell betreute als ehemalige Assistentin des Königs Charles III und dessen Familie, wenn diese in Klosters (GR) in den Skiferien weilten. Für 20 Minuten erinnert sich die Betreiberin von Klosters Concierge an unvergessliche Momente der Royal Family in der Schweiz, als der neue König Englands noch als Prince of Wales mit seinen Söhnen unsere Pisten unsicher machte.

(Video: 20 Minuten)

(Video: P. Stirnemann/G. Graber/M. Scherrer)