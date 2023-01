Heute in den News der Promi-Familien, die eine zweite Staffel ihres Reality-TV-Formats spendiert bekommen: Die Sky-Serie «Diese Ochsenknechts» geht im Februar in eine neue Runde. Dazu hat der Sender jetzt einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Was du darin so alles zu sehen bekommst, erfährst du hier.