Trotz 1:0-Sieg scheitert der Titelverteidiger Bayern München an Paris St. Germain und fliegt im Viertelfinal der Champions League raus. PSG war vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und hatte zahlreiche Chancen. Alleine Neymar scheitert mehrfach am Aluminium und an Bayern-Goalie Manuel Neuer. (Video: Blue)