Herziger Liebesbeweis: Christina Luft verzückt Luca Hänni mit verschmustem Pärlivideo

Heute in den News der werbetreibenden Moderatorinnen und wieder vereinten beziehungsweise schwer verliebten Traumpaare: Cathy Hummels hat sich für ihren Depressions-Post von letzter Woche entschuldigt. Bei Michelle Hunziker und ihrem Ehemann Tomaso Trussardi scheint der Haussegen wieder gerade zu hängen. Wie es aussieht, sind die beiden nämlich wieder zusammen. Was für das grosse Liebes-Comeback spricht, erfährst du hier. Und wenn wir schon beim Thema Liebe sind, schauen wir noch kurz bei Christina Luft und Luca Hänni vorbei. Also, bei ihrem Insta-Account. Denn dort hat Christina jetzt ein mega herziges Pärli-Video gepostet.