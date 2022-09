Neulich hat Superstar Lewis Capaldi mal wieder die Schweiz besucht. Und obwohl der Singer-Songwriter eigentlich nur für traurige Lieder bekannt ist, war unsere Unterhaltung mit ihm ziemlich lustig. Und auch ein wenig aggro. Denn Capaldi wollte von uns auf Schwiizerdütsch fluchen lernen. Das haben wir ihm auch beigebracht. Naja, so einigermassen. Und auch sonst verlief das Gespräch irgendwie nicht ganz so, wie 08/15-Interviews mit Musikern über die Bühne gehen. Aber immerhin: Lewis kann jetzt wenigstens «Chuchichäschtli» sagen. So einigermassen.

(Video: J. Willi/S. Iuliano/P. Stirnemann)