Conference League: Lugano gewinnt gegen Besiktas Istanbul

Der FC Lugano gewinnt am Donnerstag in der Conference League mit 3:2 gegen Besiktas Istanbul. Alle Tore der Tessiner fallen in den Schlussminuten, Lugano liegt zehn Minuten vor Schluss noch mit zwei Toren zurück. Das Siegtor fällt in der 90. Minute. Die Lugano-Spieler können es nicht fassen, es brechen alle Dämme. Trainer Mattia Croci-Torti spricht gegenüber SRF vom «verrücktesten Spiel in der Clubgeschichte Luganos.»