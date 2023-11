Fluminense holt sich dank eines 2:1-Sieges nach Verlängerung gegen Boca Juniors den Titel in der Copa Libertadores. Bei den Argentiniern kassiert Verteidiger Frank Fabra in der Verlängerung die Rote Karte, nachdem das gegnerische Team bereits in Unterzahl gespielte hatte. Ein richtig bitterer Auftritt im vielleicht wichtigsten Spiel in der Karriere des Boca-Profis.