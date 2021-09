Obwohl diverse Kreise dazu aufgerufen haben, nicht an die geplante Kundgebung zu kommen, versammelten sich am Donnerstag über tausend Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker in der Stadt Bern. Es kam erneut zu Ausschreitungen. Soziologe Ueli Mäder kritisiert den Polizeieinsatz.

(Video: Raphael Casablanca)