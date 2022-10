Übernatürlicher R&B-Star: Craig David kann hellsehen!

Heute in den News der übernatürlich Begabten, nicht mehr Liebestätowierten und gesundheitlich Angeschlagenen: Sänger Craig David hat in einem Podcast offenbart, dass er hellsehen kann. Wie das genau funktioniert, verraten wir dir hier. Pete Davidson siehts derweil so gar nicht mehr mit Kim Kardashian. Der Comedian hat offensichtlich eine ganz spezielle Erinnerung an seine Verflossene entfernt. Und entfernt haben auch Coldplay etwas, und zwar zwei Konzerte ihrer Welttournee. Die werden aber nachgeholt, weil es Sänger Chris Martin momentan nicht so gut geht. Was dem Frontmann genau fehlt, erfährst du ebenfalls in News Juice Daily!

(Video: P. Stirnemann/L. Projer)