Gummipuppe von Sylvester Stallone im Brocki entdeckt

Grusel-Fund in Australien :

Heute in unseren Promi-News des Tages: Der ziemlich gruslige Fund einer Brocki-Kundin geht auf Twitter viral. Die Australierin hat einen Sylvester Stallone aus Latex entdeckt und Fotos ihrer skurrilen Entdeckung auf Insta geteilt. Beängstigend sind auch die zwei Ohnmachtsanfälle der deutschen Ex-Bachelorette Melissa Damelia. Warum das Reality-TV-Starlet nachts in ihrer Küche umklappte, hat sie jetzt auf Social Media erzählt. Und ein weiteres Drama hat sich in Hollywood ereignet: Wie Insider berichten, soll sich Leonardo DiCaprio nach fünf Jahren Beziehung von seiner Freundin Camila Morrone getrennt haben.

(Video: P. Stirnemann/J. Willi)