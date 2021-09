Am Flughafen Bern war heute alles anders als sonst. Fans warteten vor Abschrankungen, uniformierte Polizisten sicherten das Gelände, Männer in Anzügen hielten Schildchen in die Höhe. Grund für die ganze Aufregung: Manchester United mit Ronaldo an Bord landete am Montag um 14.20 Uhr in Bern. Der grosse Name lockte Dutzende Schaulustige an den Flughafen Bern. Viele Fans hatten die Hoffnung, ein Foto oder Autogramm vom Superstar zu erhaschen.