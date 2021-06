News Juice - Dina Rossi, warum war «die Bachelorette» so langweilig?

Wie geht das Sprichwort noch gleich? Was sich liebt, das schleckt sich, genau. Darum sabbert Gewinner Cyrill Egli (25) Bachelorette Dina Rossi (29) vor unserer Kamera regelrecht voll. Wenn die Beiden nicht gerade literweise Speichel austauschen, beantworten sie wichtige Pärlifragen zu ihren Spitznamen und zum gemeinsamen Kochen – und erklären uns, warum ihre Staffel der Kuppelshow so viel langweiliger war als die vorherigen. Und das in der ersten (und wahrscheinlich zweitletzten) News-Juice-Spezialsendung überhaupt. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/ P. Stirnemann)