Best-of «Bachelorette», Folge 5 - Cyrill schmust sich ins Dreamdate

Jetzt musst du stark sein: Noch nie war ein Best-of so kurz wie dieses!

Das finden wir einerseits nicht so toll, weil es bedeutet, dass in Folge 5 von Dinas Rosen-Verschenk-Ferien nicht allzu viel Spannendes passiert. Darum zeigen wir dir auch Alan Wey, der sein gesammeltes Know-How aus dem letzten Herbst an seine Nachfolgerin weitergibt.

Andererseits stellt die Kürze dieses Best-ofs einen neuen Rekord dar! Und das freut uns, vor allem, weil du wie immer alle Kussszenen in voller Länge serviert bekommst. Schade, dass es nur eine ist.

(Video: P. Stirnemann/3+)