Daniela Katzenberger versenkt ihre «Katzen-Berge» im Sand

Dass Reality-TV manchmal nicht der Realität entspricht, soll nun das Staffelfinale von «The Kardashians» zeigen. Ein Paparazzi-Bild soll nämlich beweisen, dass das grosse Krisen-Meeting der letzten Episode nur inszeniert wurde. Mindestens genauso für Gesprächsstoff sorgt das neue Tattoo von Jimi Blue Ochsenknecht (30). Der Schauspieler hat sich sein Yeliz-Partnertattoo überstechen lassen – und durch einen Liebesbeweis für Freundin Laura Marie Geissler (23) ersetzt. Ebenso verliebt sind Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54). Damit der TV-Darstellerin beim Sonnenbaden am Strand nicht die Brüste in die Quere kommen, hat ihr Gatte zwei grosse Löcher in den Sand gebuddelt.