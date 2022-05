Toni Kroos ist soeben Champions-League-Sieger geworden. Dennoch war der Deutsche schnell nach Schlusspfiff genervt – und wie! Der Real-Star ärgerte sich so über die Fragen von ZDF-Reporter Nils Kaben, dass er das Interview stinksauer vorzeitig abbrach. Er sagte: «Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich – und dann stellst du mir zwei so Sch***-Fragen! Das ist ja Wahnsinn.» Auslöser waren Fragen über das Spiel, in dem zeitweise Liverpool die bessere Mannschaft war. Kroos kam gar nochmals zurück und wütete weiter: «Ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich.»