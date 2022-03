Skirennen in Lenzerheide :

Der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer schaut sich in der Lenzerheide am Samstagvormittag den Super-G an. Im Zielraum kommt es unter anderem zum Treffen mit Wendy Holdener, die sichtlich begeistert ist, den Maestro zu treffen. «Ich habe ihn noch nie persönlich gesehen, daher wollte ich ihm heute die Hand geben», sagt eine strahlende Wendy Holdener im Anschluss gegenüber SRF.