Algorithmus Darum ist Tiktok gerade voll von Johnny Depp- und Amber Heard-Videos

Die Hollywoodstars Johnny Depp und Amber Heard stehen derzeit vor Gericht – und die ganze Welt sieht zu. Nicht nur in Medienberichten kann die Schlammschlacht mitverfolgt werden, sondern auch auf den sozialen Netzwerken. Bei Tiktok und Instagram tauchen Videos und Bilder in Feeds von Nutzern auf, die sich gar nicht dafür interessieren. Die Medienwissenschaftlerin Kiran Kappeler erklärt, warum so viele Feeds mit Videos dieses Rechtsstreits bespielt werden und wie du den Algorithmus austricksen kannst.

(Video: Janina Schenker)