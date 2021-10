Alle dachten, Andrinas «Love Island»-Partner Martin sei für sie mehr als nur ein Flirt. Weit gefehlt: Die Ex-Bachelorette und ihr Crush haben sich bereits wieder getrennt. Jetzt hat die Fitness-Influencerin in einem Interview die Gründe für das Liebesaus genannt.

Keinen Hehl aus seiner Liebe zu Schönheitseingriffen macht Kitsch-König Harald Glööckler. Und nicht nur das: Auf Insta empfiehlt er seinen Fans sogar, wo sie sich am besten aufhübschen lassen sollten. Und in Atlanta, der Hauptstadt des US-Budesstaates Georgia, wird ab sofort der Lil Nas X Day gefeiert. Wann der neue Feiertag begangen wird, und wie es dem «Old Town Road»-Interpreten bei der Ehrung in seiner Heimat ergangen ist, erfährst du im heutigen «Daily News Juice».

(Video: S. Vinzens/P. Stirnemann/L. Hofer/A. Zobrist)