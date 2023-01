Anhänger zahlen tausende Franken um Guru in Interlaken zu sehen

Interlaken BE :

Er ist auf Europa-Tour und wird am WEF als Gastredner auftreten: Yoga- und Meditations-Guru Ravi Shankar ist ein Phänomen. Millionen Menschen folgen dem Inder auf Instagram und Youtube. Anhängerinnen und Anhänger aus aller Welt besuchen ihn derzeit im Berner Oberland Kurse. Bea ist extra aus den Philippinen angereist: «Ich habe geweint wie eine Verrückte, als ich ihn sah.»



Reise, Kurse und Unterkunft sind den Fans mehrere tausend Franken wert. Warum das so ist, und wie so ein Meditationskurs abläuft, siehst du im Video oben.

(Video: Helena Müller, Noah Knüsel, Simona Ritter)