Insta-Fotos: Das denkt Leni Klum über Mama Heidis Nacktheit

Heute in den News der unglücklich Getrennten, freizügig Influencenden und vielleicht in Zürich Immatrikulierten: Popstar Shakira äussert sich erstmals seit vier Monaten über die Trennung von Fussballer Gerard Piqué und wie es ihr momentan geht. Heidi Klums Tochter Leni hat sich auch geäussert, allerdings über die nackten Tatsachen ihres Mamis beziehungsweise darüber, was sie davon hält, dass sich Heidi auf Insta ziemlich häufig sehr spärlich bekleidet zeigt. Und dann gabs diese Woche Aufregung an der ETH Zürich: Rapper Yung Hurn hat sich nämlich auf dem Campus gezeigt. Studiert der österreichische Rapper etwa in der Limmatstadt?

(Video: P. Stirnemann/L. Sachs)