News Juice - Jetzt kommt GTA V auch noch für die PS5 raus!

Also das Alter ist es nicht: «Grand Theft Auto V» wird diesen Herbst acht Jahre alt und für die sage und schreibe dritte (!) Konsolen-Generation releast ‒ ursprünglich erschien es für die Playstation 3 und die Xbox 360, am 11. November kommts für die PS5 und die XSXS. Und Pop-/Filmlegende Cher wird am Donnerstag 75 und bekommt ein Biopic spendiert. Nein, es ist etwas anderes, das die beiden verbindet. Was es ist, verraten wir dir in der neuen Folge von News Juice (das ist jetzt sehr clickbaity und du wirst hässig sein auf uns, weils recht an den Perückenhaaren herbeigezogen ist, darum schon im Vorfeld: Äh, sorry?). (Video: Phil Stirnemann)