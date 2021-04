Der japanische Künstler Kei Mieno kann ziemlich gut malen. Sehr gut sogar. Seine Porträts sehen so realistisch aus, dass man nicht nur auf den ersten Blick das Gefühl hat, es seien Fotos. Aber guck dir doch am besten unseren heutigen PicClip an. Wir finden Mienos Werke einfach nur atemberaubend.

(Video: M. Kall/boredpanda)