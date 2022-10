Geheimnis gelüftet: Das ist Beatrice Eglis mysteriöser Begleiter

Heute in News Juice: Nach den Spekulationen um einen Unbekannten, der mit Schlager-Queen Beatrice Egli in Berlin gesichtet wurde, ist jetzt bekannt, um wen es sich handelte. Pop-Prinzessin Britney Spears hingegen rechnet auf Instagram seit dem Ende der Vormundschaft durch ihren Vater gnadenlos mit ihrer Familie ab. Und Reality-TV-Gräfin Kim Kardashian hat ein «grusliges» Sex-Geheimnis von sich und Ex Pete Davidson enthüllt.

(Video: P. Stirnemann/A. Zingg/A. Zobrist)