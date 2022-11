WM 2022: Fan-Märsche in Katar gehen viral

Am 20. November startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Im Vorfeld hat der Tiktok-Kanal von «Qatar Living» Videos von Fan-Märschen gepostet. So sind zum Beispiel feiernde Fans mit England-, Brasilien- oder Portugal-Flaggen zu sehen. Auf Twitter sorgen diese Videos für Kritik, die Rede ist von «angeblichen Fussball-Fans», User schreiben: «Das ist doch inszeniert!». Unter den Tiktok-Videos auf dem Account von «Qatar Living» finden sich aber auch eine Menge begeisterte Stimmen. Tatsache ist: Die Videos gehen viral, sie haben hunderttausende Aufrufe.