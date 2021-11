Das ist Heidis Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel

Anlässlich zu seinem 15. Geburtstag wünscht Topmodel Heidi Klum ihrem Sohn mit einem süssen Throwback-Video auf Instagram alles Gute – und zeigt ihn damit erstmals. Zum Lästern aufgelegt war hingegen Adele. Die Sängerin lies in einer TV-Show nämlich kein gutes Haar an ihren Ex-Partnern. Weniger Unmut dafür mehr Liebe scheint es bei Cora Schumacher aktuell zu geben. Die 44-Jährige posiert mit einem neuen Mann an ihrer Seite.