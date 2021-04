Penalty oder Schwalbe? - «Das ist in 100 Jahren kein Elfmeter, das ist ein absoluter Witz»

Penalty oder nicht? Das war die Frage in der 27. Minute des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin (2:0) am Mittwochabend. BVB-Captain Marco Reus war zu Fall gekommen, als Union-Goalie Andreas Luthe zu einem Klärungsversuch aus seinem Kasten kam. Hatte Luthe Reus gelegt? Schiedsrichter Daniel Schlager entschied auf Strafstoss und auch der VAR bestätigte diesen Entscheid. Doch viele Fans sind sich sicher: Das war eine Schwalbe! Und auch Sky-Experte Dietmar Hamann sagt: «Das ist in 100 Jahren kein Elfmeter, das ist ein absoluter Witz. Er trifft ihn überhaupt nicht.» Selbst Luthe meint nach der Partie: «Das ist aus meiner Sicht kein Penalty.»