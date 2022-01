David Vanterpool ist Co-Trainer des Basketball-Clubs Brooklyn Nets. Im NBA-Spiel der Nets in Washington gegen die Wizards verhindert der Assistent kurz vor Schluss einen Pass, indem er von der Aussenlinie den Ball berührt, bevor er bei Wizards-Spieler Kyle Kuzma ankommt. Die Schiedsrichter sahen das Vergehen nicht. So bekommen die Nets den Ball und gewinnen das Spiel. Kuzma fand das «Pferdesch***!» Und die Liga, was tut die? Sie büsst Vanterpool mit läppischen 9000 Franken und die Nets mit 23'000 Franken.