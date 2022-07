In einem 20-Minuten-Tiktok sorgte Bundesrätin Sommaruga kürzlich für Aufsehen, da sie zugab, im Zug auch schon ihre Füsse auf die gegenüberliegenden Sitz gelegt zu haben. In den Kommentaren zum Video kommt Sommaruga durch ihre lockeren Antworten sehr sympathisch rüber. Im Zug seine Füsse auf die Nachbarbank zu legen, finden die meisten in der Community aber respektlos.



(Video: Thomas Sennhauser)