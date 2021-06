Was tun bei Impf-Nebenwirkungen? In welchen Arm soll die Corona-Impfung? Was erwartet mich gleich nach der Impfung und wie bereite ich mich optimal auf die Impfung vor? Wir fassen für dich zusammen, wie du deine Impf-Nebenwirkungen am besten im Zaum halten kannst.

(Video: Stefan Lanz)