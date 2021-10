Am Samstag beginnt die 550. Ausgabe der Basler Herbstmesse. In diesem Jahr gilt Zertifikatspflicht und die Besucherinnen und Besucher erhalten ein Bändeli. Damit es keine langen Wartezeiten gibt, sind mehrere Pre-Check-Center in Betrieb.

(Video: 20 Minuten/Seline Bietenhard)