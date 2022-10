Kinderspital schlägt Alarm«Situation ist dramatisch» – Kindernotfälle massiv überlastet

Die Kindernotfall-Stationen geraten wegen Personalmangels und steigender Notfall-Konsultationen immer häufiger an ihre Belastungsgrenzen, schreibt Pädiatrie Schweiz in einer Mitteilung. Laut dem CEO des Universitäts-Kinderspitals beider Basel haben sich die Kindernotfälle seit Anfang 2022 fast verdoppelt. 20 Minuten hat die Stationsleiterin des Kindernotfalls in Basel während ihrer Arbeit begleitet.

(Video: 20min/Janina Schenker)