Lange hat es die Basler Bevölkerung gefordert: Ein pauschales Bettelverbot in der Stadt Basel ist jedoch wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht möglich. Das Betteln solle aber trotzdem reguliert und eingeschränkt werden, fordert die neue Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann. Sie legt einen Plan vor, wie das Betteln in Basel eingeschränkt werden soll. Die 20 Minuten-Community in Basel ist darüber zwiegespaltener Meinung.

(Video: Thomas Sennhauser, Luca La Rocca)