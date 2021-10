Recap des Red Bull BC One Cypher Switzerland :

Vier B-Girls und 16 B-Boys breakdancten am Sonntagabend im Berner Bierhübeli um den Sieg im Red Bull BC One Cypher Switzerland. Leaf aus Birr AG und Deijva aus Embrach ZH schnappten sich den Pokal, beklatscht von 600 Live- und Zehntausenden Stream-Zuschauenden. In dieser Recap siehst du die beeindruckendsten Szenen des Events. (Video: Red Bull)