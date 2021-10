Rapper Ye, früher bekannt als Kanye West, zeigt sich mit einer bizarren Maske in New York. Gefällt ihm etwa sein Haarschnitt nicht mehr? Derweil wird in Deutschland das nächste Dschungelcamp geplant: Diesmal solls nicht wie sonst nach Australien gehen, sondern nach Südafrika. Und hier in der Schweiz kommt morgen der neueste Band von Asterix' Abenteuern raus: «Asterix und der Greif».

(Video: Phil Stirnemann/Saskia Sutter)