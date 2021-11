News Juice mit dem «Reality Shore»-Trailer – Das wird noch schlimmer als «Der Bachelor und «Die Bachelorette», Bellydah und Mia Madisson sei Dank

Als wir den Trailer zur neuen schweizerisch-deutschen Trash-Show «Reality Shore» gesehen haben, ist unsere News-Juice-Kinnlade so hart auf die Tischkante geknallt, dass die ganze überteuerte Arbeit unseres Kieferorthopäden in tausend Stücke zerbrochen, ach, in lodernde Höllenflammen ausgebrochen ist. Wenn du dir bei «Der/Die Bachelor/ette» schon ununterbrochen an den Kopf langst, brauchst du bei diesem Format – in dem Kellerniveau-Ikonen wie Bellydah, Mia Madisson und Härzli-pöpper-Emanuel um die Wette bechern und bürsten – mindestens zehn weitere Hände. Dass Youtube damit begonnen hat, die Anzahl Dislikes unter seinen Videos zu verbergen, um damit Downvote-Bombing und Cybermobbing etwas den Wind aus den satanischen Segeln zu nehmen, gleicht die «Reality Shore»-Zumutung immerhin ein bisschen aus. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)