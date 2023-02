Reportage aus dem Edbebengebiet: So erlebten wir die ersten Tage in der Türkei

Apokalyptische Zerstörung in Antakya. 20 Minuten Reporterin Lena Wilczek begleitet das Schweizer Rettungsteam ins Erdbebengebiet in der Türkei. Es sind Bilder, die die Retter nie vergessen werden und die Überlebenden für immer traumatisieren. Doch inmitten all der Verzweiflung und Trauer gibt das Rettungsteam den Menschen dort Hoffnung. Eine Reportage, die aus der Sicht von Lena die ersten Tage nach der Katastrophe zeigt. (Video: Lena Wilczek)