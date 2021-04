Am 1. Mai könnte es in Bern brenzlig werden. Das linke Lager plant eine unbewilligte Demonstration. Verstärkt wird das gefährliche Klima durch die Corona-Massnahmen-Kritiker, die ebenfalls eine unbewilligte Demonstration durchführen möchten.

Das Chaos ist quasi vorprogrammiert. Reto Nause, der Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, will darum hart durchgreifen.



(Video: Marc Gerber)